رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الرئيس الأوكراني يهنئ ريشى سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

كتب:

سحر المكاوى
02:06 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهانيه إلى ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد، متمنيًا أن يتغلب سوناك بنجاح على جميع التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم اليوم.

«سوناك» ورئاسة وزراء بريطانيا 

وقال الرئيس الأوكراني إنه مستعد لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وبريطانيا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

زعامة حزب المحافظين

وكلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، ريشي سوناك رسميًا برئاسة الحكومة البريطانية، وأعلن حزب المحافظين أمس، فوز وزير المالية السابق ريشي سوناك، بزعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا.

اقرأ المزيد:

ليز تراس: لن أتحمل فشل بريطانيا في الاستفادة من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي

«لديك دعمي الكامل».. تراس تهنئ سوناك بفوزه برئاسة وزراء بريطانيا

ريشي سوناك.. انتخاب أول رئيس للحكومة في بريطانيا من أصول مهاجرة

أولها حزب المحافظين.. مشكلات سياسية معقدة تواجه سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد
بقلم سحر المكاوى