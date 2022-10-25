الرئيس الأوكراني يهنئ ريشى سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهانيه إلى ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد، متمنيًا أن يتغلب سوناك بنجاح على جميع التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم اليوم.

«سوناك» ورئاسة وزراء بريطانيا

وقال الرئيس الأوكراني إنه مستعد لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وبريطانيا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

زعامة حزب المحافظين

وكلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، ريشي سوناك رسميًا برئاسة الحكومة البريطانية، وأعلن حزب المحافظين أمس، فوز وزير المالية السابق ريشي سوناك، بزعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا.