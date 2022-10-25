«سوناك» بعد تكليفه رسميا برئاسة وزراء بريطانيا: سأتخذ قرارات اقتصادية صعبة

كلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، ريشي سوناك، رسميا برئاسة الحكومة البريطانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعلن حزب المحافظين أمس، فوز وزير المالية السابق ريشي سوناك، بزعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا.

سوناك: لن أترك للأجيال الجديدة ديونا وسأعمل على توحيد البلاد

وقال رئيس وزراء بريطانيا الجديد، ريشى سوناك، في كلمة له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية: «تم انتخابي لزعامة حزب المحافظين من أجل تصحيح الأخطاء وحل المشاكل»، لافتًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة، وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، ولن أترك للأجيال الجديدة ديونا وسأعمل على توحيد البلاد.

سوناك: سأعيد الثقة في الاقتصاد البريطاني

وتابع سوناك: «نعمل على حماية سيادتنا وحدودنا وتبني الفرص التي وفرها بريكست، وأتفهم واجبي لإعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني وأقف مستعدا لقيادة بريطانيا نحو مستقبل أفضل»، مؤكدا أن احتياجات البريطانيين فوق السياسة.