جو بايدن يهنئ ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

هنّأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

وقال بايدن، إنه يتطلع إلى تعزيز التعاون، في القضايا الحاسمة للأمن والازدهار العالميين، بما في ذلك مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية».

تكليف سوناك رسميا برئاسة وزراء بريطانيا

وجرى تكليف ريشى سوناك، برئاسة وزراء بريطانيا رسميا اليوم، من قبل الملك تشارلز الثالث.

وكان حزب المحافظين البريطاني، أعلن فوز ريشى سوناك، وزير المالية السابق، بزعامة الحزب فضلا عن رئاسة وزراء بريطانيا، أمس.