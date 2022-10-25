حالة الطقس غدا في الإسماعيلية: غيوم وسحب رعدية وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم، سقوط أمطار شديدة على بعض المناطق مع انتشار السحب الرعدية والغيوم في سماء المحافظة بالكامل وانتشار فرق الطوارئ في الشوارع تحسبا لأي طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانات رسمية، من استمرار السحب الكثيفة والأمطار في الإسماعيلية، والتي تصل إلى سحب رعدية على مدن القناة ومدن شمال سيناء، غدا الأربعاء، مع احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

انخفاض درجات الحرارة

وتشهد الإسماعيلية غدا انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي مقارنة بدرجات الحرارة في الأسبوع الماضي.

وسجلت درجة الحرارة، بحسب بيان هيئة الأرصاد، 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، على أن يكون الطقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ومعتدل على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة على كافة الأنحاء في الساعات المتأخرة.

استمرار حالة الطوارئ

وشهدت الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انتشار فرق الطوارئ في كافة الشوارع والميادين الرئيسية وسيارات رفع المياه للتدخل العاجل ورفع المياه من أماكن تراكمها لتحقيق السيولة المرورية مع سقوط الأمطار.

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتفعيل كافة غرف الطوارئ، بالتعاون مع المراكز والأحياء والقرى والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتدخل العاجل حال وقوع أي حادث.