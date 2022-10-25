عاجل.. أمطار غزيرة ورعد وبرق بالقاهرة والجيزة

تشهد سماء محافظتي القاهرة والجيزة الآن تساقط أمطار غزيرة على مختلف المناطق والشوارع الرئيسية والميادين، بالإضافة لرعد وبرق وسط حالة من الترقب لتطورات الحالة الجوية والأجواء الملبدة بالغيوم.

الاستعدادات لموسم الأمطار

وكانت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والقاهرة، أعلنتا استعدادهما لموسم الأمطار من خلال الدفع بسيارات رفع المياه في الميادين والأنفاق والطرق الرئيسة، مع صيانة ومتابعة بالوعات وخطوط صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظتين.