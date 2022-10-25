سقوط أمطار خفيفة على المنيا.. واستعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

سقطت أمطار خفيفة، مساء اليوم الثلاثاء، على مراكز شمال محافظة المنيا، ونتج عنها تجمعات مياه محدودة بعدد من الشوارع الرئيسية، فيما رفعت الوحدات المحلية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث تلقبات جوية مفاجئة وسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول.

أمطار خفيفة على شرق النيل بالمنيا

وشهدت قرى شرق النيل بالمنيا، سقوط أمطار خفيفة استمرت لبضع دقائق وانتهت، مع وجود انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وفي مدينة بني مزار سقطت أمطار خفيفة على كافة أنحاء المركز، وتكرر نفس الأمر في مركزي مطاي وسمالوط، فيما لم تشهد مراكز جنوب محافظة المنيا وهي أبوقرقاص وملوي وديرمواس، إضافة إلى مركز العدوة في أقصى شمال غربي المنيا سقوط أي أمطار.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس

وأعلنت محافظة المنيا الأسبوع الماضي، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.