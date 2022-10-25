طقس غير مستقر في بني سويف.. أمطار غزيرة وبرق ورعد

تعرضت بعض من مراكز وقرى محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، لحالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

سرعة التعامل مع موجة الطقس غير المستقرة

من جانبه أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار.

كما وجه محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد المقبل، وما يصاحبها من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

«مياه بني سويف» تستعد للتعامل مع الأمطار

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف درجة الاستعداد، وتم مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف موضحة أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق التي شهدت تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع حال حدوث أية تداعيات عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.