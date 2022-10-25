الصين تنشر طائراتها الشبح «جيه-20» في 5 مواقع عسكرية

أعلنت الصين إدخال طائرتها الشبح «جيه-20» من الجيل الخامس في جميع مناطق الجيش الخمسة، بالتزامن مع مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي اختتم أعماله، السبت الماضي، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز» عربية.

تصاعد التوتر بين الصين وتايوان

جاء ذلك في ظل تصاعد التوترات بين الصين وتايوان، وتصاعد التوقعات بضم الصين للجزيرة ضمن سياسة الصين الواحدة ومشروع «التجديد الكبير»، الذي وضعه الرئيس الصيني شي جين بينج.

وبعد وقت قليل من إجراء الصين لمناورات عسكرية استمرت أسبوعا، بمشاركة طائرات مقاتلة وصواريخ وسفن حربية في مياه تايوان وأجوائها.

ونقلت وسائل إعلام صينية حكومية عن تشين ليو، مندوب الجيش بمؤتمر الحزب الشيوعي، قوله إن: "جيه–20"، تنشط الآن في جميع قيادات المناطق الخمسة في جميع أنحاء البلاد.

وطبقا لخبراء عسكريين تحدثوا لموقع «سكاي نيوز»، فإنّ المقاتلة الشبحية الصينية تقلق الجيش الأميركي، إذ أجرى سلاحه الجوي محاكاة لمواجهتها والسيطرة عليها.

وأكد خبير الطيران العسكري الصيني فو تشيانشاو، أن «جيه -20» دخلت الخدمة بجميع قيادات مناطق الجيش الصيني الخمسة، موضحًا أن الصين أنتجت ما يكفي من تلك المقاتلات لتجهيز جميع قيادات تلك المناطق، بحسب ما نقلته صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

مواصفات الطائرة الشبح "جيه-20"

وتخطط بكين مستقبلا لتجهيز الطائرة المقاتل الملقبة بـ«التنين الجبار» بأسلحة تعمل بالطاقة الموجهة، والتحكم أوتوماتيكيا دون طيار، وفقت ما أعلنته وسائل إعلام صينية. حسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

- مقاتلة شبحية من الجيل الخامس متعددة المهام.

- أقوى ما تمتلكه الصين من الطائرات الحربية.

- الصين وأمريكا وحدهما، من استطاعتا تصنيع واستخدام مقاتلات الجيل الخامس الشبحية.

- تلقب أيضا باسم بـ«النسر الأسود»، حسبما ذكر موقع «ميليتري فاكتوري» الأمريكي.

القدرات القتالية:

وتجمع تجمع صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، كما أن هيكلها يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، وتساعدها الصفات الشبحية في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية، وتم تطويرها بواسطة شركة تشينجدو، ويمكنها خوض معارك جوية ضد طائرات معادية، بما تملكه من تسليح يضم مدافع رشاشة وصواريخ (جو – جو)، ويمكنها تنفيذ المهام الاعتراضية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي.

أبرز المواصفات الفنية:

- الطول: 23 مترا.

- الارتفاع: 5 أمتار.

- وزن الطائرة فارغة: 17.6 طنا.

- أقصى وزن إقلاع بكامل الحمولة: 35 طنا.

- السرعة القصوى: 2100 كم/س.

- ارتفاع التحليق: 18 ألف متر.

- مدى الطيران: 3400 كم.

القدرات التسليحية:

- تمتلك تسليحا متنوعا يضم صواريخ "جو - جو".

- صواريخ "جو – أرض".

- قنابل موجهة بالليزر.

- مدفع رشاش داخلي.

- تحمل طائرة صاروخ "بي إل-15»، وهو أبعد صاروخ «بي ڤي آر» في العالم، يمكن أن يصل إلى مسافات تزيد عن 300 كم.

مقارنة بين طائرات إف-35 الأمريكية وجيه-20 الصينية

تعتبر الطائرتان درة ما يمتلكه الجيشين الأمريكي والصيني من المقالات الجوية، وتقول صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن طائرات «جيه-20» أفضل من نظيرتها الأمريكية «إف-35».

وتتفوق «جيه 20» على نظيرتها «إف 35» بالسرعة والمسافة المقطوعة. إذ تبلغ سرعة «إف 35» 1960 كم/س، كما تبلغ مسافة السفر المقطوعة 2200 كم.

وتتضمّن إصدارات طائرة «جيه-20»، طراز «جيه-20 إيه»، وهو أول إصدار من الطائرة على الإطلاق، وطائرة «جيه-20 إس»، وهي أول طائرة مقاتلة نفَّاثة ذات مقعدين في العالم.