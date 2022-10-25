الصين تنتقد الاتفاق الدفاعي بين أستراليا واليابان: لا للتكتلات العسكرية

انتقدت الصين، الاتفاق الدفاعي بين أستراليا واليابان، قائلة إنّه لا حاجة لتكتلات عسكرية بالمحيط الهادئ، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اتفاقية عسكرية مشتركة لمواجهة الصين

وكانت أستراليا واليابان، وقّعتا مطلع الأسبوع الجاري اتفاقاً أمنيا تاريخيا، يهدف إلى مواجهة ما وصفوه بـ«الصعود العسكري» لـ الصين، وتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

إشادة أسترالية بالتعاون المشترك

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـ«الإعلان المشترك حول التعاون الأمني» كما سمي الاتفاق، مؤكدا أنّ النص التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا، إنّ الاتفاقية جاءت ردا على «بيئة استراتيجية تزداد قسوة» على حد تعبيره.