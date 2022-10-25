«القاهرة الإخبارية» تجذب الإعلاميين العرب: «هنا مرآة الوطن العربي»

نجحت قناة «القاهرة الإخبارية» فى جذب عدد من الإعلاميين والمُذيعين العرب للانضمام إلى شاشتها، المُقرر انطلاقها على تردد 11747 V مطلع شهر نوفمبر المُقبل، تحت شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، لتكون «بوصلة» للوطن العربى فى معرفة الأخبار من مختلف عواصم العالم.

وأعدت «القاهرة الإخبارية» كتيبة من المُذيعين والمراسلين على قدرٍ عالٍ من الاحترافية والتميز، تحت قيادة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى يبذل جهوداً ضخمة على مدار الشهور الماضية لخروج القناة بشكل احترافى، وبما يتناسب ويليق بحجم ومكانة الدولة المصرية.

وتُعد المذيعة السورية أمل مضهج أحدث المُنضمين لكتيبة مُذيعى «القاهرة الإخبارية»، بعد أن سبق وقدّمت العديد من البرامج الإذاعية، عبر المحطات المحلية فى بلادها، منها «صوت الشعب» و«سوريانا إف إم»، إذ حققت جماهيرية هناك، وحظيت برامجها بإشادات كبيرة من مواطنى بلادها، كونها استعرضت أبرز قضاياهم عن قرب، وكان أبرزها «نبض البلد». وانضم للقناة الإعلامى العراقى رعد عبدالمجيد، الذى سبق وظهر كضيف على قنوات محلية وإقليمية، وهو مُتخصص فى تحليل الأحداث والصراعات وقضايا الساعة، التى يشهدها العراق أو الوطن العربى بشكل عام.

وانضمت المُذيعة السورية ليلاس كفوزى لشاشة «القاهرة الإخبارية»، وهى حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة دمشق، وسبق لها العمل فى قناة «الإخبارية السورية»، ثم حرصت على استكمال دراستها بالقاهرة، والحصول على ماجستير إذاعة وتليفزيون من جامعة القاهرة.

والتحقت «ليلاس» بطاقم المُذيعين بقناة «العرب الإخبارية» فى البحرين لمدة عامين، قبل دخول مجال الإعلام فى مصر، وانضمامها إلى قناة «dmc» كمُذيعة أخبار، لتنتقل بعدها إلى قناة «إكسترا نيوز» لمدة ثلاثة أعوام كاملة، وذلك قبيل ظهورها على «القاهرة الإخبارية».

وتطل المُذيعة التونسية هدى كمال، على جمهور «القاهرة الإخبارية»، بعد عدة تجارب فى قنوات لبنانية وعربية، مثل قناة «الجديد» وتقديمها برنامج «ذا لايديز».

وتضمنت قائمة المُذيعين العرب على «القاهرة الإخبارية» الإعلامية اللبنانية شيرين غسان، بعد أن خاضت تجارب تليفزيونية عدة، وكانت البداية مع قناة «OTV»، كما أنها دخلت مجال التمثيل، وقدّمت بعض التجارب، منها مسلسل «لعبة كارما» مع هيفاء وهبى، ومسلسل «رحيم» بطولة ياسر جلال، ومسلسل «موسى» لمحمد رمضان.

وتضم «القاهرة الإخبارية» نحو 30 مراسلاً من مختلف عواصم العالم، منهم حسين مشيك، مراسل القناة من روسيا، وهو حاصل على هندسة اتصالات من جامعة «موسكو» الحكومية، وعمل مراسلاً لموقع «روسيا اليوم» فى إصداره باللغة العربية، كما عمل فى شركة «أكتويل نيوز»، وعمل مراسلاً لقناة «إكسترا نيوز» من هناك، وشارك فى عدة فعاليات ومنتديات فى روسيا والعالم العربى.

وانضم إلى قائمة المُراسلين عربى مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الألمانية «برلين»، وهو حاصل على بكالوريوس إعلام قسم صحافة، وفى عام 2010 انتقل إلى «برلين»، ودرس التصوير والمونتاج هناك، وتدرب فى مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية عام 2013، وعمل فى قناة «آر بى بى» الألمانية لمدة عام، لينتقل بعدها للعمل لدى شركات إنتاج التقارير التليفزيونية والأفلام الوثائقية الاستقصائية هناك، كما أنه عضو نقابة الصحفيين الألمان منذ عام ٢٠١٤.

ومن بين مراسلى «القاهرة الإخبارية» كل من سلامة عطا الله، من العاصمة البلجيكية «بروكسل»، وخليل هملو، من العاصمة السورية «دمشق»، ومحمد عبدالحق، من «بنغازى» الليبية، ورامى جبر، من العاصمة الأمريكية «واشنطن».