أماكن الأمطار غدا بالمحافظات.. تصل إلى 50% في القاهرة

يسعى المواطنون إلى معرفة أماكن الأمطار غدًا، وذلك بعد تعرض العديد من المحافظات اليوم إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، التي ضربت عدة محافظات وهي «الشرقية، المنوفية، بني سويف، القاهرة، الجيزة»، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن الأمطار غدا بالمحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن الأمطار غدا بالمحافظات، التي جاءت كالتالي: القاهرة الكبرى، تتعرض لسقوط أمطار بنسبة 50% مع طقس غائم جزئيًا، ومحافظات شمال الصعيد تتعرض لسقوط أمطار بنسبة 40% مع طقس غائم جزئيا أيضا.

وجاءت أماكن الأمطار غدا في محافظات «الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية»، بنسبة سقوط 60% مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

زيادة سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

فيما تزداد فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات بورسعيد، السويس، ووسط سيناء، بنسبة 70%، على أن يكون الطقس مائلًا إلى البرودة.