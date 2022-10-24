الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا: متوسطة ورعدية على القاهرة الكبرى

تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة، اضطرابات في الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد سقوط الأمطار ونشاط للرياح، ولذلك يبحث المصريون عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حتى يتخذوا الاحتياطات اللازمة خاصة خلال اليوم الدراسي.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فأن أماكن سقوط الأمطار غدا على معظم الأنحاء جاءت كالتالي:

- تزيد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة 50%، وقد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 40%.

- هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية، بينما السواحل الشمالية الشرقية تزيد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية بنسبة 60%.

- وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة 50% تقريبًا.

- تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء والصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيف أول الليل، في حين يصبح مائل للبرودة في آخره، وذلك على كافة مدن الجمهورية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 19

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 25 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 25- 19

العلمين الجديدة 25- 17

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 18

السلوم 26 - 16

سيوة 26- 13

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 37- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 32- 19

نخل 25- 13

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 27- 23

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 23

مرسى علم 31- 23

الفيوم 28 - 18

بني سويف 27- 17

المنيا 28- 18

أسيوط 28- 17

سوهاج 30- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 32- 15

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 23