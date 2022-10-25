«تعليم الغربية» تنفي تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ والأمطار

يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة حقيقة تعطل الدراسة غداً داخل محافظة الغربية، بسبب الطقس السيئ، وموجة الأمطار التي تشهدها البلاد، ومنها بعض المناطق داخل محافظة الغربية.

عدم تعطيل الدراسة غداً بسبب الأمطار

وأكد صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يصدر أي قرار بخصوص تعطيل الدراسة حتى الآن، وقرار تعطيل الدراسة داخل المحافظة هو من صلاحيات المحافظ، وتم إرسال تنبيهات الي الإدارات التعليمية، بأخذ التدابير اللازمة.

اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل محافظة الغربية لـ«الوطن»، أنه تم الاستعداد لمواجهة الطقس داخل المحافظة، بجانب انعقاد دائم في غرفة إدارة الأزمات، للتعامل الفوري مع أي مشكلات بخصوص الأمطار، وتلقي شكاوي المواطنين، ولا نية لتعطيل الدراسة داخل المحافظة، بسبب الطقس السيئ، وأن العملية التعليمية بجميع المدارس تعمل بإنتظام .

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الغربية الغربية غداً الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا علي بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.