استمرار تعطيل الدراسة بمدارس البحيرة بسبب سوء الطقس غداً

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.

ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل، وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

كما أعلن المحافظ أنه سيتم قطع المياه عن مدن ومراكز المحافظة، اعتباراً من الساعة الواحدة حتى السابعة من صباح الخميس، لتخفيف الضغوط عن شبكة الصرف الصحي، لتمكين الفرق المعنية برفع تجمعات المياه من القيام بمهام عملهم، وأهاب المحافظ باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، حيال قطع المياه.

وأكد محافظ البحيرة، في وقت سابق، أن حالة الطقس تقتضي تعطيل الدراسة في المدن الساحلية إدكو ورشيد وكفر الدوار، مؤكداً أنه خلال الساعات الماضية، شهدت تلك المدن سقوط أمطار رعدية غزيرة، وهو ما يستوجب تعطيل الدراسة.