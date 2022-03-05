حقيقة تعطيل الدراسة غداً في مدارس المنوفية: المحافظ ينفي

نفى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، ما تردد حول تعطيل الدراسة غداً الأحد في مدارس المحافظة، بسبب حالة الطقس السيء التي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وشدد المحافظ على أنه لم يصدر أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غداً في مدارس المنوفية.

محافظ المنوفية ينفي تعطيل الدراسة غدا في المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أنه لا توجد نيه لتعطيل الدراسة في محافظة المنوفية غداً الأحد، مؤكداً أن الدراسة مستمرة دون أي تعطيل في جميع المدراس، سواء التابعه لوزارة التربية والتعليم، أو التابعة للأزهر الشريف.

تقلبات في الطقس بمحافظة المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية، منذ مساء اليوم السبت، تقلبات في الطقس، حيث ارتفعت درجة الحرارة وقت الظهيره، ثم بدأت درجات الحرارة في الانخفاض مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظة المنوفية مع حلول المساء.

الأرصاد تحذر من الطقس السيء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غداً الأحد، مؤكدةً أن البلاد ستمر خلال الساعات المقبلة بعاصفة ترابية، تصل سرعة الرياح 70 كيلومتراً في الساعة، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات أثناء الخروج من المنزل، خاصةً كبار السن ومرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، حتى لا يتعرضوا للمضاعفات.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة غداً الأحد، بحيث تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى، العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، فيما تكون درجة الحرارة في الوجه البحري، العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، ودرجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.