النائب فخري الفقي: الرئيس السيسي أعطى إشارة بأن مصر تحتاج لجهد الجميع

أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي طرح عددا من الأمور المهمة للغاية خلال جلسات انعقاده على مدار الثلاث أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلستين الأولى والختامية شدد على خروج التوصيات لحيز التنفيذ.

لأول مرة يتحدث الرئيس السيسي لمدة ساعتين

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي وخلال كلمته بالمؤتمر في جلسته الختامية استمرت كلمته لأكثر من ساعتين، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى، ما أعطى إشارة بأن مصر تحتاج لجهد كل المصريين سواء الشعب أو الحكومة أو البرلمان.

التناغم بين السياسة المالية والنقدية مهم

وأوضح أن لجنة الخطة الموازنة بالنواب وباقي لجان البرلمان تنتظر تشريعات مجلس الوزراء بناءً على ما جرى عرضه من توصيات خلال جلسات المؤتمر الأهم، وهناك 4 محاور أساسية للفت انتباه الجميع، أولها أهمية التناغم بين السياسية المالية والنقدية، ثانيا العمل على خفض نسب الدين العام، وثالثا أن يكون لدينا فائضا أوليا في الموازنة.

وأكد أنه يجرى وضع مستهدف جديد يخص الموازنة المالية وصولا لنهاية العام من أجل محاربة الغلاء، وذلك لأن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية كانت ثقيلة على كل الدول، ومصر ليست بعيدة عن تلك الأزمة.