التنمية المحلية: سحب مياه الأمطار ورفع أغلب التراكمات في الشوارع الرئيسية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة جهود تعامل المحافظات مع عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تعرضت له عدد من محافظات الجمهورية عدد من محافظات الجمهورية .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء وعدد آخر من المحافظات لسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع المياه وجميع المرافق تعمل بصورة جديدة .

التعامل مع الأمطار فى القاهرة

وأوضح التقرير إلى جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لسحب مياه الأمطار ورفع أغلب التراكمات في الشوارع الرئيسية وجاري العمل علي رفع باقي التراكمات من الشوارع الجانبية بالتنسيق بين معدات الأحياء والمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، كما أضاف التقرير تنفيذ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولات ميدانية لتفقد جهود رفع تراكمات المياه في الشوارع وللاطمئنان على أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار.

الوضع في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، أشار التقرير إلى توقف سقوط الأمطار على مستوى المحافظة وجرى رفع أغلب تراكمات المياه من الشوارع الرئيسية لعدم التأثير على حركة المرور والمواطنين والعمل على سرعة رفع التراكمات من الشوارع الجانبية بالتنسيق بين المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي.

كما أكد التقرير توقف سقوط الأمطار في محافظات الفيوم والجيزة والشرقية والقليوبية وجاري سرعة العمل على رفع تراكمات المياه بعد الانتهاء من شفط المياه من بعض الشوارع والطرق الرئيسية وهناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات بالوزارة بالاستمرار في متابعة الوضع بالمحافظات على مدار الساعة ، وطالب وزير التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار والانتهاء منها بصورة سريعة.