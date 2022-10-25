«التنمية المحلية»: غلق 1666 منشأة مخالفة للمواعيد الشتوية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحالات العامة الشتوية فى الفترة من 30 سبتمبر الماضى حتى اليوم 25 أكتوبر بلغت 1666 مخالفة موزعة على المحال والمطاعم وورش ومقهى وأسواق.

أضاف خالد قاسم في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد المحلات المخالفة لمواعيد الغلق 642 محلا، و306 مقهى، و128 سوقا عشوائية، و63 مطعم خالف المواعيد الشتوية للمحلات، علاوة على 169 ورشة، و358 نشاطا مخالف مواعيد الغلق من قاعات وخلافه.

تطبيق المواعيد الشتوية

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه جرى تطبيق المواعيد الشتوية لعمل المحلات بداية من 30 سبتمبر الماضى على مستوى الجمهورية، وتم تسيير لجان لمتابعة مواعيد عمل المحلات والتزامها بتوقيت المواعيد الشتوية، حيث أن المواعيد عمل المحلات والمولات التجارية تبدأ من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا، وفى أيام الخميس والجمعة والإجازات يستمر العمل حتى 11 مساء.

أما مواعيد عمل المطاعم والمقاهى تبدأ من الخامسة صباحا إلى الثانية عشر مساء وفى أيام الإجازات والخميس والجمعة يستمر فتح المطاعم والمقاهي حتى الواحدة صباحا، بينما توجد أنشطة أخرى تعمل على مدار 24 لتلبية احتياجات المواطنين منها خدمات التيك أو أى ومحلات البقالة والصيدليات والأفران ومحلات الخضار والفاكهة.

مواعيد عمل المحلات

وحددت «التنمية المحلية»، الهدف من مواعيد عمل المحلات منها:

- ترشيد الاستهلاك والحد من التجاوزات.

- عدم الازعاج فى الكتل السكنية.

- إتاحة الفرصة لشركات النظافة والوحدات المحلية بالعمل وتنظيف وتجميل الشوارع وإزالة الإشغالات.

- يتم التعامل مع الحالات المخالفة بتطبيق العقوبات من إنذار أو غرامة أو غلق للمنشآت التجارية.