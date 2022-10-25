محافظ القاهرة: 11 إجراء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار والطوارئ

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار حيث يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والجهات المختصة وتحديدا شركات الصرف الصحي ومياه الشرب بالقاهرة، ورؤساء الأحياء، مشيرا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار ومن إجراءات محافظة القاهرة مايلي.

حزمة من الإجراءات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار

وجود رؤساء الأحياء و مسؤولين الصرف الصحى وهيئة النظافة ومياه الشرب بالشوارع للتعامل مع الموقف والأزمات.

- متابعة انتشار الشفاطات والبدالات في مطالع ومنازل الكباري فى أحياء العاصمة للتعامل تراكمات المياه وتسيير حركة المرور.

- سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مناطق تجمع المياه وإزالتها على الفور.

- الانتشار السريع لفرق الطوارئ للتعامل مع الأزمات.

-التنسيق المستمر بين الأحياء والصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرور.

- التركيز على المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لإزالة أى تراكمات.

- التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة وغرف عمليات الجهات المختصة وتلقي أى بلاغات وسرعة التعامل معها.

سحب مياه الأمطار من صلاح سالم والأزهر

- سحب مياه الأمطار من مناطق صلاح سالم والأزهر وشبرا حيث جرى سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة خلال الساعات الماضية.

- استمرار أعمال تطهير بالوعات وشنايش الأمطار بصفة مستمرة.

-إنهاء أعمال الصيانة الدورية والعمرات لطلمبات والمعدات بمحطات المياه التابعة للشركة.

- استمرار خطة تنفيذ الصيانات الدورية لكافة المعدات التي تحتاج لأعمال صيانة لضمان استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة بكافة القطاعات والمناطق التابعة للشركة.