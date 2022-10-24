«التنمية المحلية» تنفي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية

نفت وزارة التنمية المحلية، ما نشرته بعض المواقع بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية، مؤكدة عدم صحة ما نشر، وأنّه لا يوجد قانون جديد أو لائحة تخص الدراجات الهوائية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية في بيان عنها، أنّ المواد الموجودة في القوانين الحالية، خاصة قانون المرور، كافية لتنظيم ركوب الدراجات، ولا توجد ثمة مشكلة في أي محافظة بهذا الشأن.