رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«التنمية المحلية» تنفي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية

كتب:

وائل فايز
03:21 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية

اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية

نفت وزارة التنمية المحلية، ما نشرته بعض المواقع بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية، مؤكدة عدم صحة ما نشر، وأنّه لا يوجد قانون جديد أو لائحة تخص الدراجات الهوائية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية في بيان عنها، أنّ المواد الموجودة في القوانين الحالية، خاصة قانون المرور، كافية لتنظيم ركوب الدراجات، ولا توجد ثمة مشكلة في أي محافظة بهذا الشأن.

اقرأ المزيد:

وزير التنمية المحلية يتفقد مقلب المنزلة بالدقهلية: نقل 160 ألف طن قمامة بـ20 مليون جنيه

«التنمية المحلية» تعقد حوارا مجتمعيا لدراسة تطوير سوق الحبشي بالمنيا

محافظ قنا: نجحنا في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية والمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

«التنمية المحلية» تتابع إزالة آثار الأمطار في 3 محافظات

وزير التنمية المحلية يلتقي نواب البرلمان خلال زيارته لمحافظة الدقهلية
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.