«حوار من القلب».. كلمة الرئيس السيسي بختام المؤتمر الاقتصادي في نقاط

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، الذي عقد على مدار 3 أيام متتالية في العاصمة الإدارية الجديدة، وشدد فيها على ضرورة توفير فرص عمل في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، كما أرسل العديد من الرسائل، ترصدها «الوطن» لقرائها في نقاط.

رسائل الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي

1- ملتزمون بتنفيذ توصيات المؤتمر وسأتلقى تقارير ربع سنوية بما جرى إنجازه

2- يجب أن تكون هناك آليات مؤسسية مستمرة تتناول ما يواجهنا من مشكلات في التنفيذ

3- الحوار الوطني كان يستهدف أن نسمع بعضنا البعض رغم الاختلاف

4- يجب قراءة واقع المنطقة من خلال فهم عصري لفقه التعامل مع المتغيرات

5- ملف توثيق الطلاق طرح على لجنة علمية متخصصة ووافق عليه نسبة كبيرة من أعضائها

6- لا أعتبر نفسي رئيسا لمصر بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه

7- الجيش المصري جزء من المؤسسة التنفيذية وكيان الدولة وأدى دوره بشرف وأمانة

8- الشرف لا يتجزأ وقدمنا النصح لمن كان في موقع المسؤولية بأمانة وشرف

9- ما يثار من بعض رجال الأعمال المصريين عن عدم وجود فرص لا يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي

10- كنت حريصا على أن يحافظ بيان 3 يوليو 2013 على تماسك الدولة المصرية

11- الفهم والممارسات الدينية الحالية تحتاج إلى إعادة طرح وفق فهم عصري للفقه وليس للثوابت

12- أتحدث عن تجربة حكم مدتها 8 سنوات يجري العمل فيها يوميا لـ 10 ساعات على الأقل

13- الحكومة تبذل جهودا جبارة في معالجة السلبيات وتنفيذ التطوير

14- أحيي القوات المسلحة على دورها في دعم الدولة وتحقيق التنمية وهذه شهادة للتاريخ

15- الأمن القومي المصري مُعلّق في رقبة الجيش وعليه أن يستكمل دعمه وهو ما يحدث بالفعل

16- ما نفذناه خلال 5 سنوات يعادل ما تم تنفيذه في 100 عام من تاريخ مصر

17- على المسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات ونحرص على إنجاز أي مشروع بأسرع وقت ممكن

18- يوجد في مصر 17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

19- الرصيد الشعبي كان حشدا لمسار نستفيد منه في بناء الدولة المصرية

20- دولة بحجم مصر تحتاج إلى حجم إنفاق عام تريليون دولار سنويا

21- نريد حل الأزمات ونخطو بالدولة إلى الأمام لتأخذ مكانتها وسط الأمم

22- الدولة مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين وإجراء حوار شفاف مع أي متخصص

23- أقترح إنشاء مجلس أمناء من المثقفين والمفكرين الاقتصاديين ليكون نقطة اتصال مع الدولة

24-- حالتنا لا تتحمل ضغطا أكثر ووجهت الحكومة بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية

25- نعمل منذ 7 سنوات على توفير فرص عمل للطبقات البسيطة والمحدودة

26- أدعو إلى إقامة مؤتمر ديني يضم الجميع ويعطي كل رأي حقه في التعبير عن نفسه

27- كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى النقاش بمنتهى الشفافية وقبول الآخر

28- سنستجيب لكل ما طرحه القطاع الخاص خلال المؤتمر «ومعا نستطيع»

29- مصر بلد للجميع ووجهت الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة

30- أتمنى تواجد الشباب في المؤتمر الاقتصادي المقبل لإبداء آرائهم والتحاور معهم