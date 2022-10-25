خبراء اقتصاديون: اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة أكبر ضمانة لتحقيق توصيات المؤتمر

أعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم بما جاء فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اليوم الأخير بالمؤتمر الاقتصادى، مؤكدين أن توصيات المؤتمر، وتوجيهات الرئيس، ستترجم إلى واقع داعم لبيئة الاستثمار فى مصر، خلال الأيام المقبلة، فى ظل حرص القيادة السياسية على دفع مناخ الاستثمار قُدماً، وإرسال انطباعات إيجابية عن السوق المصرية للداخل والخارج.

وقال الخبراء لـ«الوطن» إن مجتمع الأعمال لمس فى ختام المؤتمر الاقتصادى، اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الاقتصاد بشكل عام، والصناعة بشكل خاص، مؤكدين أن تنفيذ الوعد الرئاسى بحل مشاكل المستثمرين سيكون محل تنفيذ قريباً، لأن توجيهات الرئيس خلال المؤتمر قطعت خطوات جادة لتهيئة المناح الاستثمارى فى مصر.

قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه يتوقع أن تشهد ملفات الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإصدار التراخيص، والأراضى الصناعية والمصانع المتعثرة، انفراجة كبيرة الفترة المقبلة، وتنفيذ الوعد الرئاسى بحل مشاكل المستثمرين، وفض المنازعات التجارية، ومنح المستثمرين مزايا وحزماً تحفيزية، متمثلة فى إعفاءات ضريبية وجمركية، مع سهولة الحصول على الأراضى بالتخصيص أو بحق الانتفاع، ووضع خطة لتسويق الفرص الاستثمارية فى مصر عبر قوافل استثمارية تجوب أوروبا وأفريقيا.

«السيد»: قوافل استثمارية تجوب أوروبا وأفريقيا لتسويق الفرص الاستثمارية

وأضاف «السيد» أنه من المقرر أن يتم تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعمل منصة وإطار يوضح توقيتات وكيفية خروج الدولة عن المشهد الاقتصادى، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة فى مصر، ووضع إطار زمنى لاستغلال هذه الأصول عن طريق الصندوق السيادى، وعن طريق مستثمر استراتيجى أو الطرح فى البورصة، مع تشجيع الصادرات وحل مشاكل المصدرين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حجازى، المستشار القانونى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات، إن كلمة الرئيس جددت الثقة مع القطاع الخاص، ورغبته فى إشراكه فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة وفرت البنية التحتية والطرق، والفرص الاستثمارية اللازمة والناجحة، بناءً على دراسات جدوى مستفيضة.

ويرى محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة ضمانة كبيرة للقطاع الخاص، الذى سيشهد نقلة كبيرة بعد هذا المؤتمر الاقتصادى، خاصة أن الرئيس مهموم بمشاكل الصناعة، وصادق وحريص على تذليل المشكلات والعوائق.

وأضاف «البهى» أن مصر أسست أعظم بنية تحتية فى تاريخ البلاد، بدءاً من الطرق والموانئ والكهرباء، بالإضافة إلى فائض طاقة فى الكهرباء والغاز، ومؤهلة لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العائد الاستثمارى فى مصر جيد للغاية، وبالتالى هناك حرص كبير من قبل الأجانب على الاستثمار فى مصر.

من جهته، قال محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى قطعت خطوات جادة لتهيئة المناح الاستثمارى فى مصر، وستتجاوز المعوقات التى يمكن تلافيها حتى ينجح الجميع، موضحاً أن الرئيس جدد عهده للقطاع الخاص خلال كلمته فى المؤتمر، بمزيد من الدعم والشراكة.

وأضاف رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن مجتمع الأعمال لمس اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الاقتصاد، خصوصا الصناعة، وأهميتها لبناء الدول، وهو ما يتجسد فى اهتمام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات الاستثمارية لمستثمرين من القطاع الخاص، ومنح بعض المشروعات الرخصة الذهبية مؤخراً، إلى جانب اهتمام الرئيس بحل مشاكل المستثمرين، وسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية بشكل سريع، وكل تلك العوامل تعكس اهتماماً منقطع النظير، ولم يحدث من قبل من القيادة السياسية، للاقتصاد بشكل عام، والصناعة والاستثمار بشكل خاص، وهى كلها رسائل طمأنة للمستثمرين.