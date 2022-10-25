«التصديري للكيماويات»: الرئيس السيسي بعث رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نجاح المؤتمر الاقتصادي، الذي اختتم أعماله مساء اليوم، في تحقيق المستهدف منه، حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل، مفادها أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر «أبو المكارم»، أن هذه الرسائل ترفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، ما يحفز علي العمل بجد من أجل زيادة مساهمته في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.

وبحسب «أبو المكارم»، هناك رسالة موجهة للخارج تفيد بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الفترة الراهنة.

وقال «أبو المكارم»، إن المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري، وما يواجهه من مشاكل وتحديات، مشيرا إلى الاتفاق بين كل المشاركين، سواء حكومة أو قطاع خاص على ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة، من أجل نجاح عمليه الإصلاح والتنمية، وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

خفض تكلفة أداء الأعمال

وأشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بما طرحه المؤتمر من آليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام نمو وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.

وثّمن «أبو المكارم»، ما طرحته الحكومه من اليات للتعاون المستقبلي والشراكة الفعالة مع لقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرا إلي تأكيد الحكومه علي التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد بالقرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشان الزام الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أي جهة حكومية.

وأعرب «أبو المكارم» عن أمله في تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، خلال أقل من شهرين، بالتوافق مع البنك المركزي استجابة لشكوى رجال الصناعة.

مدى زمني لرد أعباء الصادرات

وأشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، باستجابة رئيس مجلس الوزراء لطلب المجالس بضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.

وقال «أبو المكارم»، إن عقد المؤتمرات الاقتصادية التى ترعاها الدولة تعد فرصة جيد لعرض فرص الاستثمار علي الشركات المحلية والعالمية ، وكذا مراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.