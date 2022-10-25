عضو مجلس النواب: رسائل الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادي قوية وعميقة

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده على مدار 3 أيام متتالية في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت لها معان قوية وعميقة، لا تمس الجانب الاقتصادي فحسب، لكنها كذلك مست الجانب الاجتماعي والسياسي على حد السواء.

النائبة غادة علي: أغلب المواطنين يتساءلون: «هو احنا رايحين على فين؟»

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كافة أعضاء التنسيقية قريبين من المواطنين في الشارع، ودائما ما يستمعون إلى شكاويهم، مشيرة إلى أن أغلب المواطنين يتسائلون: «هو احنا رايحين على فين؟».

واستطردت: «الناس لما بيقولوا الكلمة دي بيقولوها علشان المستقبل من جهة، ومن جهة ثانية الحالة الاقتصادية والتضخم العالمي، والأسعار اللي حاسين بيها، والرئيس السيسي وهو بيتكلم مع المواطنين النهاردة كان بيتكلم كإنسان مصري حاسس بالمواطنين ووجعهم واسفساراتهم».

تخفيف الأعباء على المواطن وعدم التحميل عليه خلال الفترة المقبلة

وأوضحت أن الرئيس السيسي وجه الحكومة خلال توصياته في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن وعدم التحميل عليه خلال الفترة المقبلة، «الأغلبية العظمى في الفئة المتوسطة أو الأقل منها، والناس كلهم شافوه كمواطن مصري وإنسان مصري، وشدد جدا على الجزء ده».

وتابعت: «الرئيس السيسي كان بيقول للمواطن هقدر أعمل إيه وأنا عارف انت عايز مني إيه، وفي نفس الوقت بلدك من الناحية الأخرى محتاجة منك إيه وإزاي تقف جنبها».