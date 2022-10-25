«اقتصادية النواب»: الرئيس السيسي حريص على دعم ومساندة القطاع الخاص

أكد محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستجعل مصر قادرة على مواجهة كل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

ووجه «عبدالحميد» التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتناوله كل القضايا المهمة أمام المؤتمر الاقتصادي، وأشاد بحرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص، وتذليل ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع الاستثمارات.

دعم الصناعة المصرية

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الصناعة المصرية ستشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة في ضوء المناقشات التي دارت داخل المؤتمر الاقتصادي، والتي أكدت الحرص الحقيقي على تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمختلف الصناعات المصرية، باعتبار أن القطاع الصناعي هو قاطرة الاقتصاد، وهو القادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة ومواجهة مشكلة البطالة.

وأبدى «عبدالحميد»، ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ كل ما صدر من قرارات وتوصيات من المؤتمر الاقتصادي فى كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي.