مقرر «محليات الحوار الوطني» عصام علاء: نستوعب كل القوى السياسية

قال النائب علاء عصام، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، إنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنّ يكون الحوار الوطني على نفس جدية وقوة جلسات المؤتمر الاقتصادي دليل حرصه على نجاح وضمان فعالية الحوار الوطني.

دراسة كل الملفات

وأضاف المساعد للجنة المحليات، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الحوار الوطني يستوعب كل القوى السياسية وكل التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مؤكّدًا أنَّ دراسة كل الملفات سوف تساعدنا في الخروج بأفكار مدروسة وواضحة لتحقيق الهدف من الحوار.

وتابع: «الحوار الوطني لن يمتد لفترة طويلة كما يحاول البعض التروّيج، وربما قبل شهر رمضان المقبل سنكون أنجزنا مخرجات الحوار، على أن يتمّ إعلان مخرجات الحوار الوطني بمجرد الانتهاء منه».

الحوار الوطني

وأشار المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، إلى أنَّ مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحوار الوطني أمر مهم، موضحًا أنّ التنسيقية هي منصة حوارية ودائرة تضم كل ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين لأقصى اليسار، إضافة إلى أنّها تجربة مصغرة للحوار الوطني الوطني، تضم 25 حزبًا، موضحًا أنّ هناك أكثر من 60 حزبًا سياسيًا تقدمت بمقترحات للمشاركة في الحوار الوطني.

ولفت إلى أنّ مناقشات الحوار الوطني ستكون على التوازي وليس على التوالي، أي أنّ كل الموضوعات المتعلقة بالمحاور الثلاث للحوار الوطني سيتمّ مناقشتها في وقت واحد، متابعًا «نأمل أن نصل مع زملائنا في الحوار الوطني إلى أكبر صيغة من التوافق بشأن العديد من القضايا حتى يخرج بمخرجات متوافق عليها».