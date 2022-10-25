رئيس حزب حقوق الإنسان: المؤتمر الاقتصادي أولى خطوات الحوار الوطني

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي تشرح الوضع الاقتصادي الحالي للدولة، والخطط المستقبلية للنهوض بالملف المالي في مصر، وأنه أولى خطوات الحوار الوطني.

الحد من الاستيراد وزيادة التصدير

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية خاصة»،على قناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية دارين مصطفى، أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس كان في غاية الشفافية والوضوح تجاه الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، سواء في الوقت الحالي أو السنوات الماضية، متمنيا أن تصبح مصر دولة رائدة في مجال التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه لابد في الحد من الاستيراد وزيادة التصدير دون الاعتماد على المنتجات المستوردة التي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة.

وتابع التهامي، أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مفسرة أنها ضمن خارطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وذكر رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الرئيس عبد الفتاح الفتاح السيسي، أكد خلال المؤتمر الاقتصادي على مدى أهمية الحوار الوطني، وضرورة احترام اختلاف الأديان والمعتقدات، والأفكار المختلفة المطروحة حاليا على الساحة السياسية، موضحا أن نتائج الحوار الوطني ستكون لها دور كبير في زيادة وعي المواطن المصري على أرض الواقع.

أشار إلى أن بداية الحوار الوطني الصحيح بدأ منذ بداية المؤتمرالاقتصادي، معللا أنه إحدى شرائح الحوار الوطني الذي يتضمن على الكثير من المحاور المختلفة، مثل المحور السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي.

تشريعات جديدة لملف المرأة

أوضح رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الرئيس السيسي أكد أن من ضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها لاستكمال عملية النهوض بالاقتصاد المصري هي الاهتمام بملف الأسرة المصرية، عن طريق التعرف على أسباب زيادة نسب الطلاق، وملف كفاءة المرأة والرجل للزواج، موضحا أن البرلمان خلال الفترات المقبلة سيقرر بعض التشريعات الجديدة فيما يتعلق بملف الأسرة المصرية.