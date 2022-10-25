الرئيس السيسي: «دخلنا حرب من 50 سنة.. جابت البلد الأرض»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حديثه الذي ألقاه أمام المصريين اليوم، والخبراء والوزراء في المؤتمر الاقتصادي الذي جرى إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، جاء لشرح حقيقة ما تمر به مصر، «لما أصحى من الساعة 5 الصبح وأفضل قاعد لغاية دلوقتي مش مستغرب يا يوسف، أنا راجل كبير يعني، ووقفت قدام الناس علشان أشرح الحكاية، كان هدفي أفهمكم مصر».

السيسي: الحرب منذ 50 عاما تسببت في مشكلات بكل القطاعات

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الدولة المصرية خاضت الحرب منذ ما يقارب الـ50 عاما حتى تسببت في خرابها بكل القطاعات، «دخلنا حرب بقالنا 50 سنة لحد ما جابت البلد دي على أرض».

السيسي: تعالوا أخدكوا معايا وألففكوا مصر وأوريكوا اللي بشوفه

واستطرد: «تعالوا أخدكوا معايا بالعربية وألففكوا مصر وأوريكوا اللي بشوفه واللي بيوجعني ويألمني، الحكاية غريبة أوي، والله العظيم سبحان من خلق الناس، وجعلهم يستطيعوا أن يتحدثوا بهذا الشكل ومش شايفين الحقيقة، أو يشوفوها ويحرفوها، هو أنا هتحمل الهموم ولا الظروف ولا ضعف الأداء ولا إيه ولا إيه».