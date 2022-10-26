«مستثمرو السياحة»: الكريسماس ورأس السنة يرفعان نسب إشغال فنادق الغردقة لأكثر من 90%

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية، فإنّ نسب إشغال فنادق الغردقة ستتخطى حاجز الـ90% في الفترة من منتصف ديسمبر المقبل حتى منتصف يناير 2023، بسبب إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

حجوزات فنادق الغردقة خلال نوفمبر

وأضاف فلا لـ«الوطن» أنّ فنادق الغردقة لم تتلق حتى الآن حجوزات جديدة لشهر نوفمبر المقبل، وتنتظر حاليا حجوزات السياح التي تتم في اللحظات الأخيرة last minute، ووفقا للحجوزات الحالية فإنّ نسب إشغال فنادق الغردقة خلال الشهر المقبل لن تتجاوز 50%.

وأوضح فلا، أنّ الأقصر وأسوان ستستقبلان أعدادا كبيرة خلال الموسم السياحي الشتوي، والذي بدأ من أول أكتوبر الحالي، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2023.

تسيير رحلات من إيطاليا للأقصر خلال الشتاء

وأوضح أنّ العديد من شركات السياحة بدول أوروبا الغربية، خاصة الإيطالية، أعلنت زيادة رحلاتها إلى الأقصر وأسوان خلال الشتاء، وفي المقابل هناك جمود في حجوزات تلك الشركات للغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ خلال ذات الفترة، لافتا إلى أنّ هناك حجوزات تتم من الآن من قبل العديد من شركات السياحة الأوروبية خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أنّ القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص يستعد حاليا للمشاركة بمعرض لندن السياحي، أكبر المعارض السياحية بالعالم، والذي تستضيفه العاصمة البريطانية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.