آلاف السياح على شواطئ الغردقة لحظة كسوف الشمس 2022‪

تشهد عدد من دول العالم ومن بينها مصر ظاهرة كسوف الشمس اليوم الثلاثاء، وحذر الأطباء من النظر المباشر للشمس خلال فترة الكسوف لأن الأشعة الضارة لها تأثيرات شديدة الخطورة على شبكية العين، وقد تسبب العمى.

وشهدت شواطئ الغردقة وجود الآلاف السائحين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية مع الالتزام بعدم النظر مباشرة إلى أشعة الشمس حيث ارتدى عدد من السائحين نظارات خاصة بمشاهدة الكسوف أثناء مشاهدته.

آلاف السائحين على الشواطئ

قال وحيد التهامي مدير عام أحد المنتجعات السياحية إن الآلاف من السائحين الأجانب على شواطئ الغردقة منذ الصباح للاستمتاع بأجواء الغردقة الدافئة، حيث يأتي السياح خصيصاً للاستمتاع بأشعة الشمس تزامنا مع الأجواء الباردة التي تشهدها المدن الأوربية والتي تصل إلى حد الجليد وتساقط الثلج في بعض مدن أوروبا في هذا التوقيت.

سياح ارتدو نظارات خاصة بالكسوف

وأضاف «التهامي» في حديث للوطن أنه تم التنبيه على السائحين بعدم النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء ظاهرة كسوف الشمس، بينما ارتدى عدد منهم نظارات خاصة بمشاهدة الكسوف.