السيسي: العشوائيات أول الملفات التي بدأت في إصلاحها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أول الملفات التي بدأ في إصلاحها هو ملف العشوائيات والذي كان مهملا طيلة عقود كثيرة خلت، «العشوائيات فيها أهلنا الغلابة، اللي محدش قادر يبص عليهم أو يطبطب عليهم أو يساعدهم ويديهم حاجة حلوة».

السيسي: الشخصية الإرهابية تتشكل لما ميكنش عندها أمل أبدا

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، «الشخصية الإرهابية تتشكل لما ميكنش عندها أمل أبدا ومحبطة على طول، ولو 5 أسر بيدخلوا حمام واحد، تفتكر الولاد أو البنات في الأسر دي شعورهم إزاي تجاه بلادهم».