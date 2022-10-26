الرئيس السيسي: تشخيص المشاكل لم يتغير من 30 سنة والمشروعات وفرت فرص عمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إن البلاد تتعامل بلغة تحمل فهما مشتركا للقضية، ولا بد أن نتفاهم جميعا حول تشخيص الوضع في مصر:«الوضع من 10 و 20 و 30 سنة لم يتغير بشأن التشخيص الثابت، الدول الفقيرة لم تحاول الخروج من الفقر، واللي يحب الفقير لازم يشتغل عشانه ويساعده».

إنشاء مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل وتشغيل أكبر عدد من المصريين

وأوضح السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الدولة بدأت بإنشاء مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل وتشغيل أكبر عدد من المصريين، متابعا «لو وزعنا الدعم وقفلنا الشركات مين هيوفر مرتبات الملايين اللى شغالين في الشركات، وبعد كل الكلام اللي اتقال تأكدت أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد، ومش ممكن الناس كلها تكون زي بعضها لازم يكون في اختلاف وده حال كل بلاد الدنيا».

ربنا غير لنا المسار للخير

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الظروف الحالية لا تتحمل ولو حصلت حاجة الناس هتسيب البلد وتمشي والغلبان هو اللى هيفضل قاعد فيها لأنه مايقدرش يمشي، متابعا «الناس اللي بتطرح أفكار في برامج في الدول الأخرى محققتش كلامها ليه؟ اي اللي منعهم؟ لكن لازم نعرف أن ربنا غير لنا المسار للخير، ولازم كلنا نتناسى رغباتنا وأهواءنا ونتحد حتى عبور البلد، والوقت هيكون حسب جهدنا اللي بنقدمه وتضحياتنا».