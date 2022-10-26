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السيسي: «عملت ألف كوبري خلال فترة حكمي»

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محمد متولي
01:03 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المحال التجارية التي يجرى إقامتها على المحاور وأسفل الكباري على مستوى الجمهورية لا تهدف إلى الحصول على مال المواطنين، لكنها تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الموجودين بداخلها، «يهمني الراجل اللي واقف يبيع ليك وياكل لقمة عيش آخر اليوم، وياخد له 150 جنيه يروح بيهم».

السيسي: بعمل من 10 لـ12 محل تحت الكوبري

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن يحرص أن يتم إنشاء ما يقارب الـ12 محلا أسفل الكباري من أجل توفير فرص عمل وللتأمين مساءً، «بعمل من 10 لـ12 محل تحت الكوبري علشان الناس تشتغل وتأمن للكباري».

واستطرد: «أنا عملت ألف كوبري خلال فترة حكمي، لأني فاهم كويس أدير عملي إزاي».

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