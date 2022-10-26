السيسي: مستشفى 500500 لعلاج الأورام كانت هتتكلف 17 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بناء المسجد والكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة لم يتبرع المصريون لها إلا بقيمة 10% فقط من قيمتها: «الحلم مش مستكمل بفهم وتقدير حقيقي للواقع، قولت في لقاء يجب التبرع للجامع والكاتدرائية، وحصلنا على تبرعات بقيمة 10% بس من قيمة المبنيين».

السيسي: مريض الأورام بيكلف 300 ألف جنيه

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن هناك عددا من المواطنين الطيبين والمستثمرين حضروا إليه وطلبوا منه بناء مستشفى 500500 لعلاج الأورام، وطلبوا منه توفير ألف سرير من أجل علاج الحالات المرضية التي ستحتاج للمستشفي: «سألتهم عارفين الألف سرير دول هيكون علاجهم السنوي كام، مريض الأورام بيكلف 300 ألف جنيه، والمستشفى كانت هتتكلف 17 مليار».

واستطرد: «قولتلهم أنا شايف أننا نعملها أقل من كده، والقرشين اللي جابوهم حطوهم وشكرا، ولو كنت مستني الرقم مكنتش هتكمل، ودلوقتي اطلع شوف المستشفى عاملة إزاي، وقولنا نخليها 300 سرير، لأن مفيش تبرعات تكون كافية حجم الألف سرير».