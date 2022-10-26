السيسي: علشان أعمل مصنع هياخد مني 5 سنين.. وهيشغل 800 واحد في الآخر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة «ابدأ» والتي تهدف إلى تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، قائلا: «إحنا شغالين في مبادرة ابدأ، وهدفها إحلال الكثير من مستلزمات الإنتاج اللي بنجيبها من الخارج ونعملها في مصر، وأنا علشان أعمل مصنع ده هياخد مني 5 سنين، وهيشغل في الآخر 800 واحد، لازم أعمله، لكن علشان أعمل صناعات كتير جوه مصر محتاج أرقام كبيرة أوي».

السيسي: نسعى لتقليل فاتورة الاستيراد

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، «يعني لو محتاجين 100 مليار للمصروفات لازم يبقى معانا من 120 أو 130 مليار، نجيب بالـ100 ونحط الباقي في الاحتياطي، وده سنويا، وده مش هنعمله إلا بتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فاتورة التصدير والصناعة».