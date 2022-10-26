مصرع ربة منزل في البحيرة صعقا بالكهرباء بسبب سلك الخلاط

لقيت ربة منزل، اليوم، مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بإحدى قرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد باستقبال المستشفى جثة ربة منزل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

ماتت أثناء استخدام الخلاط

وبالفحص تبين وفاة ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها وذلك أثناء استخدام الخلاط، كما أشار أهل المجنى عليها أثناء قيام المجني عليه باستخدام خلاط كهربائي المطبخ المنزل لامست يدها سلك الخلاط غير المعزول، ما أدى لصعقها بالكهرباء ووفاتها في الحال، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف.