مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار الصعيد في محطة دشنا بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الأحد، بعدما صدمها القطار الروسي على شريط محطة سكك حديد دشنا في محافظة قنا، أثناء العبور.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع ربة منزل إثر اصطدام القطار لها على شريط محطة سكة حديد، أثناء العبور.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع ربة منزل تدعى «فاطمة رزق» 27 عاما، تقيم منطقة كيما في محافظة أسوان، إثر اصطدام القطار لها على شريط محطة سكة حديد دشنا.

وقال شهود عيان، أن الفتاة كانت في زيارة إلى أهالها في قرية فاز التابعة لمركز دشنا، وأتت الفتاة على محطة دشنا لاستقلال قطار روسي قادم من الوجه البحري للتنقل إلى محافظة أسوان، وخلال عبورها شريط السكة الحديد في المحطة فجأة أتى القطار القادم من الوجه القبلي، ورغم التحذيرات ومحاولات إنقاذها إلى الجرار اصطدم بها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو بدشنا.

تحرير محضر بالواقعة

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب الوفاة، کلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.