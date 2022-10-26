مصرع طفل سقط من أعلى سيارة بقرية الشعرواي في البحيرة

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى سيارة بقرية الشعرواي بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل سقط من أعلى سيارة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى حوش عيسى العام، جثة طفل جراء سقوطه من أعلى سيارة بقرية الشعرواي التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى «معاذ زايد»، 15 سنة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.