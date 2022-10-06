مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بمنزله في البحيرة

لقى طفل مصرعه قبل قليل، إثر سقوطه من الطابق الثاني أعلى منزله بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلق إخطار بمصرع طفل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثاني أعلى منزله بذات المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى حوش عيسى العام.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة مهند يوسف أحمد محمود، 12 سنة، مقيم حوش عيسى، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.