المسطحات الخضراء في شرم الشيخ.. 500 ألف متر مربع أشجار ونخيل خلال 5 أشهر

حققت المصريون إنجازا كبيرا على أرض شرم الشيخ، بعدما نجحوا في تحويلها إلى مدينة خضراء خالية من التلوث، من خلال مشروعات كبيرة على مختلف الأصعدة، بدأت من البنية التحتية بخلاف عمليات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، حتى أصبحت جاهزة تماما، لاستضافة قمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، أنه منذ الإعلان عن استضافة شرم الشيخ لقمة المناخ، بدأت التحضيرات لعملية تطوير شاملة، بدأت في شهر مايو الماضي، حيث وفع الاختيار على تنفيذ 31 مشروعا، لتحويل المدينة إلى أول مدينة سياحية خضراء.

زراعة 46 كيلو متر طولي

كشف المهندس محمد السكري رئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية الزراعية، اليوم الاربعاء، زراعة 46 كيلو متر طولي، بإجمالي مسطح 500 ألف متر مربع في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لقمة المناخ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل المدينة إلي خضراء صديقة للبيئة.

أضاف محمد السكري لـ«الوطن»، أن العامل المصري هو السر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي في أقل من 5 أشهر، لتصبح المسطحات الخضراء في كل مكان بالمدينة، وفي كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن كل الزراعات تتماشى مع الحفاظ علي البيئة وتحقيق الاستدامة، خاصة أنن الزراعات التي اختيرت، منها ما هو مثمر، ومنها ما يمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مع الحفاظ على المياه النادرة في شرم الشيخ.

تحديات الحراراة وندرة المياه

أكد السكري أن التحدي الكبير للمشروع هو المناخ شديد الحرارة في شرم الشيخ، خلال فصل الصيف،، وندرة المياه، لأن المدينة تعتمد علي مياه التحلية، مشيرا إلى التغلب علي هذه التحديات بفكر وعقل المصري المبدع.

وأوضح اختيار أشجار ونباتات تتحمل الطقس الحار، مثل النخيل والزيتون والليمون، بالإضافة إلى تركيب شبكات ري إليكترونية للمحافظة على المياه، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو الهدف الرئيسي لقمة المناخ نوفمبر 2022.

معلومات عن المسطحات الخضراء بشرم الشيخ

1- المساحات المنزرعة 46 كيلو متر طولي، في 3 اتجاهات بمدينة شرم الشيخ.

2- المسطحات الخضراء 500 ألف متر مربع.

3- زراعة 10 آلاف نخلة.

4- تعمل بشبكات ري أتوماتيكي.

5- زراعة 5 آلاف شجرة زيتون.

6- زراعة 5 آلاف شجرة ليمون.

7- 600 عامل ومهندس يعملون في ورديات لإنجاز المشروع.

8- مشاركة 100 معدة في إنجاز المشروع.

9- مساحة الزراعات الخضراء بالحديقة المركزية 110 آلالف متر مربع.

10- تستهلك المسطحات الخضراء 10 آلاف متر مكعب مياه يوميا.