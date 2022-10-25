محافظ جنوب سيناء: افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي الخميس المقبل

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انتهاء الأعمال في مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، ليكون أول مجلس مدينة ذكي وصديق للبيئة على مستوى مصر، موضحا أنه تقرر افتتاح المجلس الذكي الخميس المقبل، ليقدم خدمة متميزة للمواطن والمستثمر.

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار الانتهاء من مجمع البنوك والمول التجاري والحديقة المركزية على مساحة 40 فدانا، لتكون إضافة جديدة لمدينة شرم الشيخ ضمن تحويلها إلى مدينة خضراء.

تكلفة مجلس المدينة 200 مليون جنيه

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد مقام على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه مزود بخدمات رقمية مدمجة بحيث تقدم خدمة للمستثمر، والمواطن بصورة دقيقة وسريعة، دون تدخل العنصر البشري.

وتابع أنه قام بجولة اليوم في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر المقبل.

الانتهاء من المنطقة الزرقاء

وأوضح المحافظ أنه جرى الانتهاء من المنطقة الزرقاء وامتداداتها، وتتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، مضيفا أن المنطقة الزرقاء ستشهد جلسات عامة وخاصة، وأحداث جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.

وتابع «فودة» أنه تمت الانتهاء من أعمال تطوير للبنية التحتية في المنطقة، وساحات انتظار السيارات، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، مضيفاً أنه جار استكمال الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيا من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

مبنى خدمات مصر

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددا من إدارات مجلس المدينة الجديد، منها مركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز الطوارئ، مؤكدا أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

وأشار إلى أنه خلال الجولة أشاد بأعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية بالحديقة المركزية وأعمال مجمع البنوك والمول التجاري والبحيرات الصناعية بالحديقة، مشددا على الاستمرار في مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة.

رافق المحافظ اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ للمحليات، واللواء نادر علام، القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد شطا، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، وممثلو الشركات المنفذة.