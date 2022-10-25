تعديل مواعيد الزيارة بمتحف شرم الشيخ بمناسبة استضافة مصر COP 27

أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، قرارًا بتعديل مواعيد الزيارة الخاصة بمتحف شرم الشيخ ليعمل فتره واحدة متواصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، خلال الفترة من يوم 5 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2022، وذلك بدلا من مواعيد العمل السابقة والتي كانت تعمل على فترتين منفصلتين، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

إتاحة الفرصة للتعرف على الحضارة المصرية

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا القرار جاء أيضا لتمكين وفود المؤتمر والسائحين المتواجدين بالمدينة من التعرف على الحضارة المصرية العريقة، والترويج للمقاصد السياحية المصرية ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة، حيث تتمتع مدينة شرم الشيخ بمنتجات سياحية متعددة وهي السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية، حيث يمكن للسائح الاستمتاع بشواطئها الدافئة ومناظرها الخلابة نهارًا، وزيارة المتحف والتعرف على الحضارة المصرية العريقة مساءً.

أول متحف للآثار بجنوب سيناء

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ تم افتتاحه في أكتوبر 2020، ويعد أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.