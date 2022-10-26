«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على محافظتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على محافظتي دمياط وبورسعيد منذ ساعات الصباح الباكر، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار صباح اليوم، بحيث ستكون بين خفيفة إلى متوسطة، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية والشمالية ومحافظات القناة، ووسط وشمال سيناء وجبال البحر الأحمر، ومحافظات والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، فهي كما يلي:

القاهرة 27 - 19

العاصمة الإدارية 26 - 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26 - 18

كفر الشيخ 26 - 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25 - 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27 - 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29 - 22

كاترين 21 - 13

رأس سدر 29 - 20

نخل 25 - 17

طابا 29 - 21

نويبع 30 - 22

حلايب 28 - 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 29 - 16

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 30 - 18

أسوان 31 - 20

الوادي الجديد 29 - 18

أبو سمبل 30 - 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23