«الأرصاد» توضح موعد انتهاء الأمطار الرعدية.. وتشدد على ارتداء الأطفال للملابس الثقيلة

حددت هيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء الأمطار الرعدية، وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إنه يجب على المواطنين توخي الحذر خلال الساعات المقبلة بسبب سقوط الأمطار.

موعد انتهاء الأمطار الرعدية

وفيما يتعلق بـ موعد انتهاء الأمطار الرعدية، أضافت «منار» لـ«الوطن»، أن ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر تميل الأجواء فيها إلى البرودة، مشيرة إلى أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية، قائلة: «الملابس الخريفية ليست شتوية وليست صيفية وإنما تكون قطعتين على الأكثر بسبب الحالة الجوية».

موعد انتهاء الأمطار وتحسن الحالة الجوية

وأشارت إلى أن الحالة الجوية تتحسن في أغلب مناطق الجمهورية بداية من الخميس المقبل مع وجود أمطار في بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية تستمر حتى السبت، وغدا الأربعاء يشهد سقوط أمطار.

الأمطار مستمرة غدا

وأوضحت أن الأمطار مستمرة غدا ولكن ليس بنفس الشدة، إذ تشهد بعض الأماكن أمطارا خفيفة ومتوسطة ورعدية، ويشهد جنوب القاهرة وبني سويف والفيوم أمطارا رعدية ومتوسطة.

ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة

وأكدت أنه يجب على الأطفال ارتداء ملابس ثقيلة، وحال الخروج في ساعات متأخرة من الليل يجب أخذ «جاكيت خفيف» لاستخدامه إذا انخفضت درجات الحرارة، ويجب على المواطنين متابعة النشرات الجوية والالتزام بما يصدر عنها، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين.