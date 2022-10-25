«هيئة الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا: والشتاء يبدأ في 21 ديسمبر

أوضحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، بعد توقعات بهطولها غدا لكن بحدة أقل من اليوم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

الأمطار مستمرة غداً على كافة محافظات الجمهورية

وفيما يتعلق بأماكن الأمطار غدا، أضافت «منار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كميات الأمطار غداً ستكون أقل من اليوم، ونسبة حدوث الأمطار غداً تتراوح من 60 إلى 70 في المئة بالمناطق الشمالية، و40 إلى 50 في المئة نسبة هطول الأمطار في المناطق المعرضة للأمطار الخفيفة.

فصل الشتاء لم يبدأ بعد وما زلنا في فصل الخريف

وأوضحت أن هطول الأمطار اليوم لا يعني بداية فصل الشتاء، وأن فصل الخريف ما زال مستمرا « ما زلنا في النصف الأول من فصل الخريف، البداية الحقيقية لفصل الشتاء ستكون 21 ديسمبر، وفصل الخريف معروف بالحالات الجوية الحادة والمتقلبة والعنيفة في ظواهرها».

شهرا أكتوبر ونوفمبر دائماً يشهدان تقلبات جوية وبداية الشتاء 21 ديسمبر

وذكرت أن شهري أكتوبر ونوفمبر دائماً ما يشهدان هطول أمطار وتقلبات جوية، ولم يلاحظ انخفاض في درجات الحرارة، وبداية الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة ستكون من 21 ديسمبر وبدء فصل الشتاء.

نصائح للمواطنين يجب اتباعها خلال الساعات المقبلة

وتابعت: « أن الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة على المحافظات المعنية بسقوط الأمطار، ونصحت المواطنين بالقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع كافة تعليمات المرور، لأن الأمطار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وبالتالي انزلاق العجلات، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وألواح الإعلانات المعدنية، ومتابعة نشرات الأخبار والنشرات الجوية على مدار اليوم، لأن خرائط الطقس تتغير بشكل سريع».