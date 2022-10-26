هل نرتدي الملابس الشتوية الآن؟.. «الأرصاد الجوية» تجيب

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الشتوية، خاصة مع الأمطار التي تشهدها البلاد هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه جرى التعود على حدة الظواهر الجوية بسبب التغيرات المناخية.

ونصح «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، بعدم ارتداء الملابس الشتوية في هذا الوقت من العام، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستصل لمعدلاتها الطبيعية عند 26 و27 درجة، والأجواء خريفية وليست شتوية: «متلبسوش شتوي من دلوقتي».

الأمطار التي هطلت كانت متوقعة

وأكد مدير الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار الرعدية والمتوسطة التي هطلت اليوم كانت متوقعة، مشيرًا إلى أنه نتج عنها تجمعات مياه كما هو معتاد بسبب هطول الأمطار.

وأشار شاهين إلى أن أمس الثلاثاء كان ذروة الأمطار، وتخف حدتها على القاهرة وشمال الصعيد بداية من الغد، وتصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، لافتًا إلى أن السحب الرعدية صاحبها برق وجرت مشاهدته اليوم في السماء.

يجب ارتداء ملابس خريفية

بينما نصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح لـ«الوطن» أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية، قائلة: «الملابس الخريفية ليست شتوية وليست صيفية وإنما تكون قطعتين على الأكثر بسبب الحالة الجوية».

وأكدت أنه يجب على الأطفال ارتداء ملابس ثقيلة، وحال الخروج في ساعات متأخرة من الليل يجب أخذ «جاكيت خفيف» لاستخدامه إذا انخفضت درجات الحرارة، ويجب على المواطنين متابعة النشرات الجوية والالتزام بما يصدر عنها، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين.