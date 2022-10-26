إرشادات المرور لتجنب الحوادث أثناء الأمطار.. «اترك مسافة وشغل المساحات»

تزامنًا مع هطول الأمطار، انتشرت الخدمات المرورية في الشوارع والطرق الرئيسية، صباح اليوم الأربعاء، لتنظيم الحركة المرورية، ومنع أي كثافات وتسيير الحركة، وتحديدًا مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب الى مدارسهم.

وحرصًا على سلامة الركاب وقائدي السيارات على كافة الطرق، وضعت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات خلال فترة هطول الأمطار وفصل الشتاء فى حالة عدم وجود استقرار للأحوال الجوية.

إرشادات مرورية

وتتضمن تلك الإرشادات ضرورة استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئيًا للغير، واستعمال الأضواء غير المبهرة، والتأكد من صلاحية الإطارات في السيارة، بالإضافة إلى مضاعفة مسافة الأمان، وكانت الإدارة العامة للمرور حددت تلك المسافة في وقت لاحق بألا تقل عن 4 أمتار، لكل 10 كم، بسرعة 100 كم.

ومن بين الإرشادات أيضًا، السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، وحددت السرعة من 40 لـ50 متر، بسرعة 100 كم، وعدم التوقف في منطقة الشبورة، وفي حالة الأعطال يكون الانتظار أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

رقن الإغاثة المرورية

وأكدت الإدارة العامة للمرور أهمية التحكم فى عجلة القيادة للسيارة بشكل جيد، كما حذرت من أن سطح الطريق يكون زلق، وشددت على ضرورة تشغيل المساحات بشكل مستمرة، لضمان وضوح الرؤية بشكل سليم، وتفادي الاستخدام المفاجئ على الفرامل الضغط الشديد عليها، حتى لا يحدث انزلاق للسيارة فى أى اتجاه على الطريق، كما وضعت رقم خاص بالإغاثة المرورية 01221110000.