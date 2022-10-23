خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022.. بالرقم القومي

أصبحت خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022 هي الشغل الشاغل لكل مواطن مصري، المهتم بكل تفاصيل خاصة عن شأن التظلمات التي يتم تقديمها عبرموقع النيابة العامة الذي لا يزال هو الأهم في تسهيل عمليات الاستعلام والتظلمات عن مخالفات المرور برخص السير بأنواعها ورخص القيادة والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، بالإضافة لخدمات نيابات المرور، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» خطوات سهلة للاستعلام عن كيفية خدمة تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022.

تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022

يجلس الكثير من المواطنين على مواقع الانترنت لمعرفة كيفية وطرق خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022 إذ يتيح موقع النيابة العامة الدخول عليه بالرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على «تفاصيل المخالفات»، لتظهر أمامك جميع المخالفات المستحقة على المركبة التي قمت بالاستعلام عنها وتفاصيلها وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، وقم بتحديد المخالفة التي ترغب في التظلم منها وسبب التظلم ثم اضغط على «تظلم»، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، إذ تظهر بعد ذلك شاشة مبين بها البيانات الأساسية لرخصة المركبة، وقم باستيفاء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، ثم اضغط على «إرسال الطلب»، وتظهر بعد ذلك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به، ويجب حفظه لاستخدامه في المتابعة.

تفاصيل استمرار معرفة خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022

وللاستعلام عن المخالفات المرورية، يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ثم الضغط على أيقونة خدمات نيابة المرور، ولاختيار خانة الاستعلامات اضغط على كلمة الاستعلام أسفل أيقونة مخالفات رخص المركبات وكتابة رقم اللوحة إذا كان يحتوي على أرقام فقط أو أرقام وحروف، ثم اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات لتظهر مخالفات السيارة، وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا توجد مخالفات، وإذا كانت هناك مخالفات يمكن إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة، ثم الضغط على المخالفات لمعرفة المخالفات المحررة ضده وقيمة رسوم التصالح المستحقة، وأماكن ارتكاب المخالفات بالتفصيل.