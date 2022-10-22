كشف ملابسات تضرر فتاة من سائقي سيارتين بالقاهرة «اعترضت على تعطيل المرور»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر «فيس بوك»، يتضمن محاولة تعدي مستقلي سيارتين على إحدى الفتيات بالقاهرة لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على أحد الحسابات عبر «فيس بوك» متضمناً تضرر صاحبة الحساب من مستقلي سيارتين لمحاولتهما التعدي عليها وإلحاق الضرر بسيارتها ومحاولتهما استيقافها لإنزالها من السيارة أثناء سيرها بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية، بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة».

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، نافياً ارتكاب قائد السيارة الثانية أي تجاوزات حيال الشاكية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.