متحدث محافظة القاهرة: هطول 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار خلال ساعتين

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه عقب إصدار البيان الخاص بالهيئة العامة للإرصاد الجوية مساء أمس، دقعت المحافظة بعدد كبير من سيارات الشفط على الأماكن التي سيكون بها تجمعات للمياه، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة اليوم.

عوض: لدينا 68 نقطة تجمع للأمطار

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المحافظة بها 68 نقطة تجمع للأمطار، حيث كانت أكبر المناطق تجمعا للمياه هي أسفل كوبري 4.5، ومنطقة شرق حي شارع الميثاق بمدينة نصر.

عوض: سقوط 2.5 مليون متر مكعب من المياه خلال ساعتين

واستطرد: «دلوقتي تمت السيطرة على جميع الأماكن وفاضل لينا آخر نقطين دول، وبعض الأماكن في محور شينزو آبي ومحور جيهان السادات، وبعض الأماكن في المنطقة الجنوبية، والحمد لله المناطق سيطرنا عليها، ونزل حوالي 2.5 مليون متر مكعب من المياه خلال ساعتين، واستيعابنا 500 ألف متر خلال نفس الفترة، ودي كمية كبيرة».

وأوضح أنه المحافظة استعدت لفصل الشتاء عبر توسعة محطة الصرف الصحي بمنطقة عين شمس لاستيعاب كميات الأمطار التي قد تهطل طيلة فصل الشتاء، بخلاف التوسعات الأخرى، «عملنا توزيعة هتخلص بنهاية الشهر باستيعاب حوالي 500 ألف متر مكعب من مناطق شرق القاهرة، وبمناطق الجنوب فيه محطة في طرة وأخرى خلف المنصة، وعندنا استعدادات كبيرة لاستيعاب الأمطار».